شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر لكرة اليد: روح لاعبى الفراعنة سر التأهل لربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، عن فخره بأداء اللاعبين والروح التى حولت الخسارة الكبيرة أمام سلوفينيا إلى تعادل فى آخر ثوانى المباراة والتأهل لربع نهائي المونديال، مؤكدا أن تأهل مصر لربع النهائي ووجودها ضمن أفضل 8 منتخبات إنجاز كبير أن يكون فريق أفريقى بجوار كبار أوروبا.

وقال باروندو فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "ماذا يمكنني أن أقول؟ فقط سعيد جدا وأبارك للاعبين كانت مباراة صعبة للغاية لكننى فخور بتحول النتيجة، وتأهلنا لربع النهائي وهذا أمر كبير جدا، أذكر الناس أن سلوفينيا هى أوروبا فى نسختها الأخيرة، وفخر كبير أن نصل لهذا المستوى من التنافس، مصر ضمن أفضل 8 فى العالم وهذا أمر رائع".

وأضاف جارسيا، "روح اللاعبين كانت كبيرة ونجحنا فى تحقيق الفوز، وأؤكد ما قلته قبل اللقاء، أيا كانت النتيجة فالفريق قدم بطولة كبيرة أمام فرق صعبة، ونحن لا نلعب فى دوري أبطال أوروبا ليعتاد اللاعبون على ذلك الضغط والمستوى".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنافس المقبل قائلا، "سنفعل ما نفعله فى كل مباراة، وندرس الفريق، ندخل كل مباراة من أجل الفوز، أنتظر من الفريق التركيز وتقديم مستوى جيد".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداءا مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.