شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة كروية صادمة.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي رئيس نادي بالماس البرازيلي لكرة القدم و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، اليوم الأحد، بعد سقوط طائرتهم.

وبحسب موقع "الديلى ميل"، فإن الطائرة قد تحطمت، والتى كانت تقل رئيس نادي "بالماس ريجاتاس"، البرازيلي لكرة القدم، وعدد من اللاعبين، وسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "بورتو ناسيونال".

وذكر نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا، رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، جيليرمى نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم "القائد فاجنر".

وبحسب التقرير، كانت الطائرة متجهة إلى مدينة جويانيا عاصمة ولاية جوياس، التي كان من المقرر أن تستضيف مباراة فريق "بالماس ريجاتاس" ومضيفه "فيلا نوفا".

وفى ذات السياق، أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل مباراة الكأس. كما زعمت شركة Globo Esporte، أن الطائرة سقطت بعد لحظات فقط من إقلاعها، وتحطمت على الأرض في نهاية المدرج.