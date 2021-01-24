شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تمديد عقدي أليو ديانج وحمدي فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.
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