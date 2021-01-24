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الأهلي يعلن تمديد عقدي أليو ديانج وحمدي فتحي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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