شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول إقناع «باتشيكو» بالتعاقد مع مهاجم قبل غلق باب القيد الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول مسؤولو نادى الزمالك إقناع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بالتعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك قبل غلق باب القيد يوم 31 يناير الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهًا داخل القلعة البيضاء لتدعيم خط هجوم الفريق في الميركاتو الشتوى، وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، إيقاف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، 4 مباريات عن دور المجموعات، مما يؤثر على الفارس الأبيض، لاسيما أن الفريق ستكون أمامه مباريات مهمة يفتقد فيها لجهود «البلدوزر»، وهى مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى إلى جانب مباراتى الترجى التونسى.

وسيعقد أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق، جلسة مع باتشيكو، لحسم الأمر بشكل نهائى بالتعاقد مع مهاجم، سواء محلى أو إفريقى، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى النادى للانتهاء من هذا الأمر بشكل سريع قبل غلق باب القيد الشتوى.

على جانب آخر، أثار المغربى محمد أوناجم، لاعب الفريق، أزمة، أمس الأول، خلال مباراة أسوان التي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، في منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز. وكشف مصدر أن أوناجم بعد علمه باستبعاده من المباراة، رفض الدخول لغرفة خلع الملابس وظل واقفًا داخل ملعب بتروسبورت، قبل بداية المباراة، وحاول الثنائى عبدالحليم على، مدير الكرة، وشيكابالا، قائد الفريق، تهدئة اللاعب.

في سياق آخر، وافق باتشيكو على رحيل إسلام جابر، لاعب الفريق، بعد نهاية الموسم الجارى، حيث شدد المدير الفنى على أنه يريد اللاعب هذا الموسم، لكى يكون احتياطيًا للظروف الطارئة،.