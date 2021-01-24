شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يتحدث عن طموحات الأهلي أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بصعوبة مواجهة الدحيل القطري في الدور الأول لكأس العالم للأندية، يوم 4 فبراير المقبل في قطر.

وقال موسيماني، في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: «الدحيل فريق قوي، فاز بالدوري القطري، وهي بطولة تشهد تنافسية كبيرة وتضم أندية جيدة على رأسها السد الذي يدربه تشافي، بخلاف أن الدحيل كان يضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي رحل مؤخرا إلى ميلان».

وأضاف: «الجميع سينافس بقوة في المونديال، ولا أحد يختار منافسه في القرعة، وكل فريق يؤمن بقدرته على تحقيق اللقب وهناك مستويات عالية بوجود بايرن ميونخ الألماني، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد».

وعن إمكانية مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال، أكد «موسيماني» أنه إذا حدث ذلك بعبور الدحيل ستكون المهمة صعبة، ولكن على الأهلي تقديم أفضل المستويات لتشريف قارة إفريقيا بأكملها.