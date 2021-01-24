شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الجونة ودجلة فى الدوري المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الجونة على وادى دجلة بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد خالد بشارة بالجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

اهداف مباراة الجونة ودجلة

سجل هدفى الجونة أمام دجلة أحمد حمدى ونور السيد، حيث أحزر الهدف الأول اللاعب أحمد حمدى في الدقيقة 65 من احداثالمباراة من كرة عرضية سددها كريم الطيب على مرمى محمد عبد المنصف، لكنها ارتطمت في القائم ، لتعود إلى أحمد حمدى ، معلنا تقدم بفرقه بهدف .

وفى الدقيقة 88 من المباراة حصل فريق الجونة على ركلة جزاء سددها نور السيد على يسار عبد المنصف، ليتقدم الجونة على ضيفه بهدفين دون رد.

تشكيل الجونة ووادي دجلة

خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من: إسلام طارق ، محمد يكن ، سيرج اكا ، لؤى وائل ، ومحمد نجيب ، جونثان نجويم ، و نور السيد ، و اسلام رشدى ، و عمورى ، كريم الطيب ، وأحمد حمدى، فى المقابل يخوض دجلة اللقاء بتشكيل مكون من محمد عبد المنصف ، إيهاب المباركى، يعقوبو ، محمود مرعى ، خالد رضا ، محمدعبد العاطى ، و احمد مجدى ، وحسام عرفات ، وجورجينيو ، صلاح أمين وأحمد سعيد.

موقف الجونة ودجلة في جدول الدورى

رفع الجونة رصيده بجدول ترتيب الدورى إلى النقطة 18، جمعها من 9 مباريات فاز في خمسة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 6 نقاط بعدما خاض 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر خمس مباريات، وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.