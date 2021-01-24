شكرا لقرائتكم خبر عن أول 15 دقيقة.. تأخر مصر أمام سلوفينيا 6 / 4 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأخر منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره السلوفيني بنتيجة 6 / 4 بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما ، فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " و التى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الأن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول و ثان مباراة بالدور الرئيسى على الإتحاد الروسى و بيلا روسيا ، و فى حالة فوز مصر على سلوفينيا و السويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مبارات المجموعة اليوم يصعدا معا، بينما إذا تعادلت مصر و فازت السويد تصعد مصر كثانى المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، تشيلى 35 / 29 و مقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 .

وقال مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد قبل هذه المواجهة أن المجموعة التي تتواجد بها منتخب الفراعنة معقدة و صعبة للغاية وتوجد فرصة للجميع في الصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد و الانتظار الى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر و روسيا و سلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل وعدم النظر لنتائج المباريات الأخرى و الدخول في بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل و الوصول الى الأدوار النهائية في البطولة .