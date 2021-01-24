الامارات | أمير مرتضى منصور يعود إلى الساحة بتغريدة ساخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يعود إلى الساحة بتغريدة ساخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المشرف على فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسخر خلالها من قرار اتحاد الكرة المصري بتخفيض عقوبة لاعب الأهلي محمد الشناوي من إيقافه 4 مباريات إلى مباراة واحدة.



وعاد أمير إلى الساحة مجدداً بعد غياب منذ رحيله عن فريق الزمالك، ونشر تغريدة قال فيها: "لاعب يتوقف 4 مباريات الدنيا تتقلب والقرار يتلغي ويبقى مباراة واحدة ويطلع المسؤول يقولك عدلنا القرار مراعاة للصالح العام لكن مجلس إدارة منتخب يتحل وجمهور بالملايين يغضب ويغلي ده غير مرتبط بالصالح العام، يمكن فاكرينه نادي شركات!! الموضوع اكبر من خطأ حكم، كفاية عبث بالصالح العام".

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