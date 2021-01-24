الامارات | السوري عمر السومة يغيب عن الملاعب بعد أيام على تجديد عقده

شكرا لقرائتكم خبر عن السوري عمر السومة يغيب عن الملاعب بعد أيام على تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الأهلي السعودي عن غياب المهاجم السوري عمر السومة عن المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة اليسرى، تعرض لها خلال مباراة أبها التي كسبها الفريق بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 14 وشهدت تألق السومة (31 سنة) بإحرازه هدفين.

وتأتي إصابة السومة وغيابه عن الملاعب بعد أيام من تجديد عقده مع ناديه والإعلان عن راتبه الجديد البالغ 833 ألف ريال سعودي شهرياً.

وقال نادي الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة تعرضه لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى، وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

ويغيب عمر السومة عن مواجهة الاتفاق اليوم الأحد، في الدمام ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، كما سيغيب عن مواجهتي الباطن والوحدة، في الجولتين التاليتين.

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