مهاجم إنبي يسجل أول هاتريك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل جون أوكويي إيبوكا مهاجم نادي إنبي، 3 أهداف لفريقه خلال لقاء البنك الأهلي في دوري we المصري.

وأحرز إيبوكا لاعب إنبي أول "هاتريك" في الدوري هذا الموسم في شباك البنك الأهلي.

وسجل لاعب إنبي الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وعاد إيبوكا ليسجل مجددا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، ليحرز أول "هاتريك" في الدوري خلال هذا الموسم.

وصعد إيبوكا لصدارة هدافي الدوري خلال هذا الموسم برصيد 4 أهداف، ليقاسم كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف لاعبا الأهلي، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.