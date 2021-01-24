اخبار الرياضه

يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في بطولة ، بفوزه على بولونيا 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وكان يوفنتوس، الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي الاسبوع الماضي، قد تعرض للخسارة في آخر مباراة له ببطولة الدوري أمام إنتر ميلان بنتيجة صفر / 2.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أتالانتا صاحب المركز الرابع، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

على الجانب الأخر تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي أرثر ميلو، قبل أن يضيف الأمريكي ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا