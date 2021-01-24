خاص.. الأهلي يحول للجونة مليون دولار من صفقة بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي أن النادي قام بتحويل مبلغ مليون دولار إلى نادي الجونة من صفقة التعاقد مع الكونجولي والتر بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "الأهلي قام بتحويل مليون دولار إلى نادي الجونة كدفعة أولى من صفقة شراء والتر بواليا".

وأضاف: "هناك حوالي 900 ألف دولار أخرى سيتم تحويلها كقسط ثان وأخير خلال الأشهر القليلة القادمة، وفقا لاتفاق جرى بين الناديين وقت ضم اللاعب".

وأعلن الأهلي تعاقده مع بواليا مع بداية العام الحالي، ووقَّع اللاعب على عقد يبدأ منذ مطلع يناير الحالي ويمتد لأربعة مواسم.

يُذكر أن بواليا (25 عاما) انضم إلى الجونة قادما من نكانا ريد ديفيلز الزامبي في عام 2019.