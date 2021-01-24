شكرا لقرائتكم خبر عن كريسبو يمحو لقب «المدرب الفاشل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نجح الأرجنتيني هيرنان كريسبو نجم إنتر ميلان السابق في محو لقب «الفاشل» في التدريب، وقاد فريقه ديفينسا إي جوستيسا الأرجنتيني للقب «كوبا سود أميريكانا» على حساب غريمه لانوس بثلاثية نظيفة فجر الأحد.

وكان كريسبو لاعب تشيلسي السابق دشن مسيرته في التدريب في 12 نوفمبر 2012 ودرب فريق ناشئة بارما الإيطالي ثم درب فريق مودينا بالدرجة الثانية وطرد في 2016 بعدما أوشك على الهبوط.

وفي 22 يونيو 2017 اشترى مستثمر صيني 60 في المئة من أسهم نادي بارما وعين أسطورته كريسبو نائباً للرئيس ثم سفيراً للنادي في يناير 2018، ولاحق كريسبو حلمه في التدريب وتولى تدريب بانفيلد الأرجنتيني لكنه بعد احتلاله المركز الـ16 في الدوري طرد بعد 5 مباريات، وفي 25 يناير 2020 عين نادي ديفينسا إي جوستيسا المنافس أيضاً في دوري الأضواء بالأرجنتين المدرب كريسبو ونجح في 23 يناير بعد عام من تعيينه في حصد لقب «كوبا سود أميريكانا».