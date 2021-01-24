بث مباشر | شاهد برشلونة وإلتشي في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وإلتشي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وإلتشي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة برشلونة وإلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، بإدارة من الحكم الاسباني “فالنتين بيزارو غوميز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

فاز برشلونة بصعوبة بالغة على فريق “كورنيا” بهدفين مقابل لا شيء بعد التمديد للأشواط الإضافية في دور 32 من كأس ملك اسبانيا في المباراة التي أقيمت يوم 21 يناير الماضي، ومن المقرر ان يواجه “رايو فاليكانو” في دور 16 يوم الأربعاء القادم.

ويأمل مدرب برشلونة “رونالد كومان” ألا يكون لخيبة أملهم في كأس السوبر الاسباني الذي خسره لصالح “أثلتيك بيلباو” أي تأثير على الفريق في الدوري الاسباني بعد ثماني مباريات دون هزيمة حيث فاز 6 مناسبات وتعادل في 2.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34، وبفارق نقطتين عن الثالث “إشبيلية” الذي انتصر أمس على “قاديش”، وسجل لاعبو البرسا 37 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدف.

ويغيب عن برشلونة اليوم نجم الفريق “ليونيل ميسي” للإيقاف بعد طرده في نهائي كأس السوبر الاسباني، كما يفتقد كومان كل من “جيرارد بيكيه، سيرجينو ديست، سيرجي روبيرتو، فيليب كوتينيو، وأنسو فاتي” للإصابة.

على الجانب الآخر، لم يتذوق نادي إلتشي طعم الانتصار في آخر 12 مباراة لعبها في الدوري الاسباني (تعادل في 7، وخسر في 5)، وبالتحديد منذ فوزه على “فالنسيا” في الجولة السابعة.

ورغم ذلك يبتعد إلتشي عن منطقة الأمان بفارق نقطة واحدة فقط، حيث يتواجد في المركز 18 وفي رصيده 17 نقطة من 17 مباراة ويمتلك مباراتين مؤجلتين من الجولة الأولى والثانية أمام “برشلونة وإشبيلية” على الترتيب.

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