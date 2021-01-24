شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك مُعطلة بسبب ساسى وأحداد وأوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت صفقات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى "مُعطلة"، حيث لم يُبرم مسئولى النادى الأبيض أى صفقة لتدعيم الصفوف خلال الفترة الحالية، لاسيما أن البرتغالى جايمى باتشيكو طلب تدعيم ثلاث مراكز قبل انتهاء الميركاتو الشتوى.

ويعود سبب تعطل الزمالك فى إبرام أى صفقة خلال الفترة الحالية، عدم التمكن من تسويق الثنائى المغربى محمد أوناجم أو حميد أحداد، فضلاً عن عدم حسم الدولى التونسى فرجانى ساسي موقفه من التجديد، واستمرار حالة الغموض التى تحيط موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع مهاجم أجنبى تحسبًا لرحيل مصطفى محمد فى أى وقت خاصة فى ظل تلقيه عدة عروض للإحتراف الخارجى، والتعاقد مع مهاجم أجنبى متوقف على رحيل أى لاعب محترف من قائمة الفريق ليتيح فرصة قيد لاعب جديد، ويرغب الزمالك فى تسويق أى من أحداد أو أوناجم، إلا أن الثنائى رافضان العروض التى تلقوها مؤخرًا ويرغبون فى تسويق أنفسهم بأنفسهم، الأمر الذى يعطل الزمالك عن التعاقد مع مهاجم أجنبى حاليًا.

كما يتسبب ساسى فى تعطيل الزمالك عن التعاقد مع لاعب وسط لتدعيم الفريق، حيث طلب باتشيكو التعاقد مع لاعب وسط مميز فى حالة رحيل فرجانى ساسى، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الوقت الحالى مما يؤدى لتعطيل الإدارة عن ضم لاعب وسط فى الميركاتو الشتوى.