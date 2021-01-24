شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة أكونت مزيف يفجر الأزمات مع الزمالك وميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، عن حقيقة الحساب المنسوب له عبر فيس بوك والذى أحدث جدلا فى الاوساط الكروية، وقال الغزال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " لا أملك فى السوشيال ميديا سوى حساباتى الموثقة بالعلامة الزرقاء، ولكن وجدت حساب منسوب لشخصى يتحدث باسمى عبر فيس بوك ويملك متابعين كثيرون وهو لايمت لى بالصلة".

ويضيف عمرو جمال: " الحساب المزيف يساند ميسى ويهاجم الزمالك بعد التعادل مع أسوان ويناقش كل القضايا والجماهير لا تعلم أنى لا صلة لى بهذا الأكونت وأحذر من أى شىء ينشر خلاله ، ولست مسئول عن هذه الخرافات".

وفى وقت سابق أعرب عمرو جمال، عن أمنيته في الاستمرار في تقديم مستوى طيب، بعدما بدأ الموسم بشكل جيد، ويشعر بأنه يستعيد مستواه، مؤكدا أن هذا هو الموسم الأهم في حياته.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن طلائع الجيش كان قريبا من التتويج بلقب كأس مصر في نسخته الأخيرة قبل أن يخسر بركلات الترجيح من الأهلي.

وأضاف: لدينا لاعبين مميزين ولدينا فريق يضم قائمة من أفضل قوائم الأندية في الموسم الحالي، وقد نكون من أفضل 4 قوائم في الدوري".

شدد على أنه يتمنى تحقيق كل أحلامه خلال تواجده في الملاعب، ومنها العودة للأهلي مجددا بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش.



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