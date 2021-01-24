شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لوزير الرياضة: «سأرد عليك في الوقت المناسب بالمستندات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التى أدلي بها مع أحمد موسي ومع مدحت شلبي.

وقال "منصور"، في تصريحات عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: «كل تصريحات الوزير غلط وغير صحيحة وغير قانونية وسأرد عليها في الوقت المناسب".

وتابع: «كنت سأقوم ببث فيديو اليوم للرد علي الوزير وتصريحاته لكن تعثر الفريق أمام أسوان حال دون ذلك لأني أرغب في توفير الهدوء والاستقرار للاعبين».

ووجه منصور رساله لوزير الرياضة: «سأرد علي تصريحاتك بالشكل القانوني في الوقت المناسب وكله بالمستندات والقانون واللائحة»