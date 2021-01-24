شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الزمالك تعرض لمؤامرة في نهائي أفريقيا لمنعي من منصة التتويج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المستبعد، تشكيكه في أحقية النادي الاهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها على حساب نادي الزمالك.

وقال منصور في فيديو نشره على صفحاته بموقع التواصل الاجتماعي: «الزمالك تعرض لمؤامرة في نهائي أفريقيا والجميع تآمر عليه كي لا يفوز باللقب السادس حتي لا أتمكن من الوقوف على منصة التتويج«.

واعتبر «منصور» أن أفضل دليل على حديثه هو المستوى الرائع والانتصارات المتتالية في الدوري وعدم الهزيمة فضلا عن المستوي المميز الذي يقدمه الزمالك واللاعبين الذين تعاقد معهم هو ونجله أمير مرتضي المشرف على الكرة.