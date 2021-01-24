شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «الزمالك هيفوز بالدوري وأنا اللي هأرفع الدرع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المستبعد، عن ثقته في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بدرع الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال «منصور»، في فيديو قصير بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «الزمالك هيفرح جماهيره بدرع الدوري والتتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة البيضاء من ٢٠١٤».

وأضاف «منصور»: انا اللي هرفع درع الدوري مع اللاعبين إن شاء الله وسأعود لرئاسة النادي قريبا«.