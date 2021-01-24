شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو «على كف عفريت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفت الحكومة اليابانية تقريرا صحفيا نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، قوله إن دورة الألعاب الأولمبية ستلغى مع وجود أغلب مناطق اليابان في حالة طوارئ بسبب عدوى «كوفيد 19»، وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في وقت سابق، إنه يأمل أن يساهم نجاح حملات التطعيم ضد «كوفيد 19»، في ضمان إقامة أكبر حدث رياضي في العالم في ظروف آمنة، وهناك مخاوف عامة من أن قدوم الرياضيين إلى طوكيو سيسهم في انتشار الفايروس.

وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة، أن نحو 80% من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل، إذ تأجلت الألعاب من صيف العام 2020 في مارس الماضي، بعد تفشي فايروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021.