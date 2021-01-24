اخبار الرياضه

أولمبياد طوكيو «على كف عفريت»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو «على كف عفريت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفت الحكومة اليابانية تقريرا صحفيا نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، قوله إن دورة الألعاب الأولمبية ستلغى مع وجود أغلب مناطق اليابان في حالة طوارئ بسبب عدوى «كوفيد 19»، وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في وقت سابق، إنه يأمل أن يساهم نجاح حملات التطعيم ضد «كوفيد 19»، في ضمان إقامة أكبر حدث رياضي في العالم في ظروف آمنة، وهناك مخاوف عامة من أن قدوم الرياضيين إلى طوكيو سيسهم في انتشار الفايروس.

وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة، أن نحو 80% من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل، إذ تأجلت الألعاب من صيف العام 2020 في مارس الماضي، بعد تفشي فايروس ، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021.


الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا