شكرا لقرائتكم خبر عن سيد حمدي: لو كنت مستمرا بالملاعب لرفضت بيراميدز.. وجمعة سبب لقب العشوائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد حمدى مهاجم الأهلى السابق أن هدفه فى مرمى هيروشيما اليابانى هو الأغلى فى حياته والذكرى الأفضل له فى كأس العالم للأندية مع الأهلي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى تواجد محمد الشناوى فى جيلنا الذى لعب للنادى الأهلى، باعتباره حارسا كبيرا وكان يتواجد معنا شرف إكرامى وأحمد عادل، والشناوى يصنع الفارق مع الأهلى فى الوقت الحالى، والظروف قد لا تخدمه على تكرار إنجاز عصام الحضري".

تابع: "محمد شريف من أفضل المهاجمين فى الأهلى فى الوقت الحالى، ومصطفى محمد من أفضل المهاجمين فى الوقت الحالى رغم انتمائى للأهلي".

يؤمن بان بيتسو موسيمانى مدرب جيد واختيار موفق من إدارة الأهلى واستطاع التغيير فى الأهلى وصناعة فريقين بنفس المستوى ورفع مستوى بعض اللاعبين وكانوا بعيدين عن حالتهم.

كشف أن وائل جمعة وحسن شحاتة هو من أطلق على لقب العشوائى والسبب فيها هو جعة بسبب عدم معرفته بتحركاته فى اللعب ضده.

أوضح: لو كنت متواجد فى الأهلى حاليا لرفضت الانتقال لبيراميدز ومستحيل أخرج عن الأهلى بدليل أننى تنازلت عن جزء من مستحقاتى للأهلى تضامنا مع الظروف وقتها، وسموحة قدم عرضا أكبر من الأهلى ولكننى فضلت الأهلي.

أفصح: "الزمالك فاوضنى عندما كنت لاعبا فى صفوف طنطا ولكن المفاوضات لم تكتمل وانتقلت بعدها إلى بتروجت".