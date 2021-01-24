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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الموافق 23 يناير 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها بيان من الزمالك والإسماعيلي للاعتراض على التحكيم في

الزمالك يطالب بالعدالة التحكيمية بعد التعادل أمام أسوان فى الدوري

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء نص البيان على النحو التالي :"تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".

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جواب نهائى.. الأهلى يسافر إلى قطر الجمعة المقبلة للمشاركة بمونديال الأندية

أنهى مسئولو النادي الأهلي الجدل حول موعد  السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي سينطلق بالعاصمة الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير وحتى يوم 11 من الشهر نفسه.

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موسيماني يعالج أخطاء الأهلي الفنية قبل مواجهة بيراميدز

يحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، والتى تسببت فى استقبال شباك المارد الأحمر لهدفين مباغتين، فى الوقت الذى شهدت فيه هذه المباراة أخطاء فنية بالجملة.

4636d36725.jpgمؤمن زكريا لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى مونديال الأندية

كشف النادى الأهلى مصير مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى قطر للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن إمكانية سفر مؤمن زكريا الذى يعانى من ظروف صحية تمنعه من ممارسة الكرة منذ فترة طويلة.

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الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة، ووبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .

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الاسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 فى مباراة ضربات الجزاء.. فيديو

خطف غزل المحلة نقطة مستحقة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى المباراة التى انتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة، جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن  طريق الحكم محمود عاشور،  حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

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الاسماعيلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة غزل المحلة

تظَّلم مسئولو نادي الإسماعيلي ضد الأداء التحكيمي فى مباراة الفريق اليوم أمام غزل المحلة فى الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأصدر الإسماعيلي بيانا للاعتراض على مستوى التحكيم جاء كالتالي: "يضع الإسماعيلي ثقته الكاملة فى التحكيم المصري، ويقدر كل مجهودات تبذل من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار.. ولكن ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم  ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديده".

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طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني

يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق، وهم  وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ، ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية، وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،السبت، بعدما خاض أمس مراناً إستشفائياً عقب الفوز المُثير الذي حققه الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

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باتشيكو عن التعادل مع أسوان: لن نحرز أهدافا حتى لو استمرت المباراة يومين

أكد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن التعادل مع أسوان اليوم فى الجولة التاسعة من الدورى ليس عادلا للزمالك، الذى استحوذ على كل أحداث المباراة وكان الأخطر على مرمى أسوان، وأضاف باتشيكو، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن لاعبى الزمالك واجهوا سوء حظ غريب وحاولوا إحراز أهداف بكل الطرق من التسديد والاختراق والعرضيات إلا أن سوء الحظ لازم الفريق قائلا، "لو كنا لعبنا يومين مكناش هنجيب أهداف".

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المقاصة يخسر من النصر.. ويواجه سيراميكا غدًا في البروفة الأخيرة قبل مباراة الزمالك

خسر فريق المقاصة من نظيره النصر القاهري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن برنامج تجهيز الفريق الفريق الفيومي بعد تأجيل مباراته ضد الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة من عمر الدوري، بسبب وجود عدد من حالات الإصابة بفيروس في صفوف زعيم الثغر، ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية أخرى ضد سيراميكا غدًا الأحد في آخر التجارب الودية، ضمن استعداداته لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على خوض مباراتين وديتين للحفاظ على لياقة لاعبيه الفنية، وعدم التضرر من تأجيل مباراة الاتحاد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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