شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تهزم بولندا 30 - 26 فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب المجر على بولندا فى الجولة الثانية للدور الرئيسي بالمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 30-26. انتهى الشوط الأول بتفوق كبير للمجر بنتيجة 16-10 مع محاولة بولندا تقليل الفارق. وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة المجر على اللقاء حتى أنهت المباراة لصالحها بنتيجة 30-26.

وحصل ماتي ليكاي لاعب المجر على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 8 أهداف فى المباراة.

بهذه النتيجة تأهلت المجر وإسبانيا إلى الدور ربع النهائي من هذه المجموعة، حيث تحتل المجر الصدارة برصيد 8 نقاط وخلفها إسبانيا برصيد 7 نقاط قبل جولة من نهاية الدور الرئيسي، بينما تأتي بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويلعب بعد قليل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ألمانيا ضد البرازيل في ختام لقاءات اليوم للدور الرئيسي بهذه المجموعة.

وتقام في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل 3 مباريات حيث تلعب إسبانيا ضد المجر وبولندا ضد ألمانيا والبرازيل ضد أوروجواي.