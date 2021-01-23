شكرا لقرائتكم خبر أبها يطمح لكسب موقعة القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتدم اللقاء بين أبها والقادسية عندما يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة تدشين الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يأمل أصحاب الأرض نادي أبها مع مدربه عبدالرزاق الشابي محو الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق أمام الأهلي بعد خسارته 3 - 0 الجولة الماضية، مما أوقف مسيرة أبها المميزة التي حرمته من انتزاع المركز الخامس.

ويحتل أبها المركز 9 برصيد 20 نقطة بجانب أندية النصر والوحدة، وقد خسروا جميعا 6 مرات وفازوا في مثلها وتعادلوا مرتين، إلا أن النصر يتفوق عليهم بفارق الأهداف برصيد 22 هدفا، بينما أبها والوحدة سجلوا 17 هدفا، ويعلم جيدا أبها بأن القادسية قادم بعد أن تعادل أمام الفتح إيجابيا، ويريد استغلال حالة التذبذب لدى أبها، فالفارق النقطي ضئيل جدا وهي نقطة واحدة.

في حين يقع القادسية في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، حقق الفوز 5 مرات وخسر في مثلها وتعادل 4 مرات، ويطمح في حصد النقاط الإيجابية التي تسهم في تحقيق طموحات الفريق قبل انتهاء الدور الأول.

يذكر أن الفريقين لم يسبق أن التقيا في دوري المحترفين، وهذه المباراة تعد الأولى، فمن يحصد الانتصار؟