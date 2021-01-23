أبها يطمح لكسب موقعة القادسية

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ويحتل أبها المركز 9 برصيد 20 نقطة بجانب أندية النصر والوحدة، وقد خسروا جميعا 6 مرات وفازوا في مثلها وتعادلوا مرتين، إلا أن النصر يتفوق عليهم بفارق الأهداف برصيد 22 هدفا، بينما أبها والوحدة سجلوا 17 هدفا، ويعلم جيدا أبها بأن القادسية قادم بعد أن تعادل أمام الفتح إيجابيا، ويريد استغلال حالة التذبذب لدى أبها، فالفارق النقطي ضئيل جدا وهي نقطة واحدة.في حين يقع القادسية في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، حقق الفوز 5 مرات وخسر في مثلها وتعادل 4 مرات، ويطمح في حصد النقاط الإيجابية التي تسهم في تحقيق طموحات الفريق قبل انتهاء الدور الأول.
يذكر أن الفريقين لم يسبق أن التقيا في دوري المحترفين، وهذه المباراة تعد الأولى، فمن يحصد الانتصار؟
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