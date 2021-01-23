شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال حامل اللقب يُودِّع كأس الاتحاد الإنجليزي من الباب الضيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

خرج أرسنال حامل اللقب من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الخسارة 1-0 أمام ساوثامبتون، بهدف سجله المدافع جابرييل عن طريق الخطأ في مرماه، السبت.

وانتهت رحلة أرسنال، الذي توج باللقب بعد الفوز على تشيلسي في أغسطس/آب الماضي، بعد خطأ دفاعي متكرر لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

واستحق ساوثامبتون التقدم بهدف في الدقيقة 42 عندما أرسل كايل ووكر ـ بيترز الظهير الأيمن، كرة عرضية منخفضة حوّلها جابرييل عن طريق الخطأ في مرمى الحارس بيرند لينو.

وكاد أرسنال أن يستقبل الهدف الثاني، لكن المهاجم داني إنجس أهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

وضغط أرسنال في الشوط الثاني بشكل أكبر، لكن ساوثامبتون حافظ على نظافة شباكه ليتأهل لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز.