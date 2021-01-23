يُعد نادي أولسان هيونداي والملقب بـ”النمور” من أنجح الأندية فى كوريا الجنوبية على المستوي المحلي والجنوبي، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

تأسس نادي أولسان هيونداي عام 1983 من قبل مجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة، ويتخد من مدينة أولسان مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب التاج الكبير الذي يتسع لنحو 44 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به أولسان هيونداي الى عام 1986 عندما فاز الفريق بكأس الدوري الكوري، أما أول قاري فيرجع الى عام 2012 عندما تُوج بدوري أبطال آسيا بعد تغلبه في النهائي على الأهلي السعودي بنتيجة 3-0.

وتُوج أولسان هيونداي بلقب دوري أبطال آسيا فى النسخة الماضية 2020 للمرة الثانية فى تاريخه بعد تغلبه في النهائي على برسبوليس الإيراني بنتيجة 1-2، ليترشح الى مونديال الأندية فى دولة قطر.

إليكم سجل بطولات أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (محلياً)

كم مرة فاز أولسان هيونداي بالدوري الكوري؟

البطل مرتين: (1996, 2005)

الوصيف 9 مرات: (1986, 1991, 1998, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019, 2020)

كأس الاتحاد الكوري

البطل مرة واحدة: (2017)

الوصيف 3 مرات: (1998, 2018, 2020)

كأس الدوري الكوري

البطل 5 مرات: (1986, 1995, 1998, 2007, 2011)

الوصيف 3 مرات: (1993, 2002, 2005)

كأس السوبر الكوري

البطل مرة واحدة: (2006)

البطولة الوطنية

الوصيف مرتين: (1989, 1999)

كأس الرئيس الكوري

الوصيف مرة واحدة: (1990)

وإليكم سجل بطولات أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (دولياً)

كم مرة فاز أولسان هيونداي بدوري أبطال آسيا؟

البطل مرتين: (2012، 2020)

كأس أبطال شرق آسيا

البطل مرة واحدة: (2006)

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