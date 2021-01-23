منافس الأهلي.. المريخ لسوداني يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية سودانية، أن نادي المريخ السوداني دخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي دييجو جارزيتو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير سودانية قد أشارت إلى أن المدرب الفرنسي السابق للفريق ديديه جوميز قام بفسخ التعاقد مع النادي بالتراضي خلال الساعات الماضية.

وحسبما أفادت صحفية كفروتر السودانية فإن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع المدرب الأسبق للفريق جارزيتو لاسيما وأن الفريق مقبل على مباريات هامة بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ وفيتاكلوب بالإضافة إلى سيمبا بطل تنزانيا.

وأشارت نفس الصحيفة أن المريخ دخل في مفاوضات مع أحد المدربين من البرازيل تحسبًا لفشل المفاوضات مع المدرب جارزيتو.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أصدر قرارًا يوم الخميس الماضي بتأجيل مباراة الأهلي والمريخ بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بداية من يوم 4 فبراير المقبل.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والمريخ بدور المجموعات أحد يومي (12 - 13) فبراير المقبل، لكن ستقام المباراة في 16 من نفس الشهر بحسب ما أكده"كاف".