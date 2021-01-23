بالفيديو.. هدفا شيكابالا وأفشة في نهائي القرن بتعليق "خالد خيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد خالد خيري، مُعلق مباريات بطولة العالم لكرة اليد، بالمدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد الذي أوصل للاعبي الفريق شخصية البطل رغم عدم خوض الفريق لمباريات ودية كافية قبل البطولة.

وأضاف خيري، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج "بي أون تايم" مع الإعلامي كريم رمزي:"المنتخب الوطني واجه منتخبات قوية ولايوجد فريق من الذي واجهم في مشواره ضعيفاً ويارب تكمل على خير".

وأشار المعلق الرياضي، إلى أنه لم يشعر بتأثيره في المباريات التي يُعلق بها غير في النسخة الماضية من البطولة والحالية، قائلاً:"لايوجد شيء مخطط له، لايوجد شخص يخطط شيء إلى بإرادة الله، أحب مجال الإعلام وأتمنى أن اُكمل به الباقي من عمري فلدي الكثير الذي لم يظهر بعد وليس في كرة اليد فقط ووالدي كان يدعي لي وهو على فراش الموت بأنني سأكون أفضل معلق".

وأتم خيري تصريحاته بالإشارة إلى أن تعليقاته خلال المباريات تصدر مع الأحداث، مشيراً إلى أن مواجهة المنتخب الوطني المقبلة أمام نظيره السلوفيني صعبة فلديه 5 نقاط ويمتلك منتخبات 6 نقاط ولا بديل للضيوف سوى المكسب.

وطلب مقدم البرنامج كريم رمزي خلال المداخلة من خالد خيري، التعليق على هدفي شيكابالا لاعب الزمالك ومحمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا بطريقته وجاء الأمر كالتالي: