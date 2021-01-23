شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وطالب «صبحي» زملاءه بضرورة التركيز خلال المباراة وحصد النقاط الثلاث حتى يتحسن مركز الفريق بجدول الدوري الممتاز.

واعتبر «صبحي» أن مواجهة الفريق المنافس صعبة لوجود عدد من اللاعبين المميزين بالفريق الأحمر.