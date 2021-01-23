الارشيف / اخبار الرياضه

رمضان صبحي يحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وطالب «صبحي» زملاءه بضرورة التركيز خلال المباراة وحصد النقاط الثلاث حتى يتحسن مركز الفريق بجدول الدوري الممتاز.

واعتبر «صبحي» أن مواجهة الفريق المنافس صعبة لوجود عدد من اللاعبين المميزين بالفريق الأحمر.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    159,715

  • تعافي

    125,171

  • وفيات

    8,801

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا