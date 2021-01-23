الامارات | كلوب يوجه صدمة إلى جمهور ليفربول.. ويؤكد: لست طفلا لأصرخ

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوجه صدمة إلى جمهور ليفربول.. ويؤكد: لست طفلا لأصرخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بنبرة من الغضب والأسى في ظل تراجع نتائج فريقه في الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة الموجعة على أرضه في الدوري من فريق بيرنلي، لتتراجع حظوظه في الحفاظ على لقبه في الدوري الممتاز.

وصدم كلوب جمهور الفريق حيث أكد أن الإمكانات المالية للنادي في ظل الجائحة لا تسمح بتعزيز صفوف الفريق، وخاصة على مستوى خط الظهر في ظل الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، وعلى رأسها تعويض الغياب الطويل لصخرة دفاعه، الهولندي فيرجل فان دايك حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي، بجانب أسماء كثيرة أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إنجليزية، وبينها "الغارديان" عن كلوب قوله: لست طفلا صغيرا لأصرخ إذا لم أحصل على ما أريد". وتابع: في أغلب الأوقات في حياتي لم أحصل على ما تمنيته، لذلك فأنا معتاد على هذا الأمر". وقال إن الجائحة أثرت كثيرا على الإمكانات المالية للنادي، ولا تساعد في توفير السيولة اللازمة لجلب لاعبين، خاصة من المدافعين.

وقال إنه بالنهاية مدرب، وليس صاحب قرار في الأمور المالية. وشدد على أنه يعي أنهم يريدون دعم الفريق، لكن الحسابات المالية لها وزنها أيضا. ويعيش ليفربول أطول فترة صيام تهديفي في مشواره منذ 21 سنة، إذ مرت 438 دقيقة لم يعرف فيها طعم الشباك، ولم يصلها، وظهر أغلب مهاجمي الفريق في الفترة الاخيرة بشكل متواضع، بينهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news