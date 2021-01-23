شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يلاقى الداخلية ودياً استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الثانية ظهر اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى نظيره فريق الداخلية على ملعب المصانع الحربية فى مباراة ودية استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز وذلك للتعرف على مستوى العناصر البديلة وتجهيزهم فنياً للمباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يشارك فى ودية الداخلية الكونغولى مومو لاعب خط الوسط الذى يخضع للاختبار فى الانتاج تمهيداً لحسم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث قرر صدقى المدير الفنى للإنتاج إشراك اللاعب فى المباراة الودية للتعرف على مستواه ومن ثما حسم مصير الصفقة.

وقرر مجلس ادارة نادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر إسناد مهمة المدير الفنى لفريق الكرة مؤقتاً لمحمد جودة المدرب العام للفريق على أن يكون حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للفريق فى المدرجات يتواصل مع جوده بعدما اظهرت المسحة التى خضع لها وجود أجسام مضادة وهو ما يعني للاطمئنان ابتعاده عن الفريق بناء على رؤية طبية.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.