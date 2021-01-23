شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور حكما لمواجهة الإسماعيلي والمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل عن طاقم الحكام المقرر إدارته مواجهة غزل المحلة والاسماعيلي والتي تقام عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام المصري.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة اللقاء للحكم محمود عاشور، ويعاونه كل من عماد العقاد ووائل عاطف كمساعد أول وثانِ، بالإضافة لمحمود حسيب حكمًا رابعًا.

كما أسندت اللجنة مهمة إدارة حكم الڤيديو «الڤار» إلى الحكم محمود بسيوني، ويعاونه احمد حامد فهيم في اللقاء الذي يقام على ملعب غزل المحلة بمحافظة الغربية .