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ليفربول يُغير أسلحته خلال معركة المان يونايتد الثانية

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه فشل في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة في الممتاز.

وخاض حامل اللقب 5 مباريات بالدوري دون انتصار، وتعرض أمس الخميس للخسارة (1-0) من بيرنلي، وهي الأولى في ستاد أنفيلد خلال نحو 4 سنوات، ليبتعد عن المتصدر مانشستر يونايتد بـ6 نقاط.

وقال كلوب للصحفيين قبل الصدام مع يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد: "سنحاول مجددًا دون شك، وعندما لا تسير الأمور بشكل جيد في الملعب كما نريد من اللاعبين، فهناك مشكلة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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