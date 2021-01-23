شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يُغير أسلحته خلال معركة المان يونايتد الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه فشل في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض حامل اللقب 5 مباريات بالدوري دون انتصار، وتعرض أمس الخميس للخسارة (1-0) من بيرنلي، وهي الأولى في ستاد أنفيلد خلال نحو 4 سنوات، ليبتعد عن المتصدر مانشستر يونايتد بـ6 نقاط.

وقال كلوب للصحفيين قبل الصدام مع يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد: "سنحاول مجددًا دون شك، وعندما لا تسير الأمور بشكل جيد في الملعب كما نريد من اللاعبين، فهناك مشكلة".