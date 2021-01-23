شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو يخطف تعادلا قاتلا أمام بينفينتو في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف تورينو نقطة ثمينة من زيارته لملعب بينيفينتو، بعدما تعادل الفريقان (2-2) ضمن الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي. تقدم أصحاب الأرض بهدفين عبر نيكولاس فيولا من ركلة جزاء (ق32) وجيانلوكا لابادولا (ق50). لكن سيموني زازا كان له رأي آخر بعدما نجح في قيادة انتفاضة تورينو بتسجيله ثنائية (ق51 وق90).

ولايزال تورينو يعاني في منطقة الهبوط برصيد 14 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما حافظ بينيفينتو على المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.