شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينقل تهنئة رئيس الوزراء لمنتخب اليد عقب الفوز على بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.

ونقل وزير الرياضة تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعبى للمنتخب الوطني، والجهاز الفني، وإشادته بالأداء المميز، وإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز، وتقديم مستوى فني رائع، والاقتراب من التأهل لدور الثمانية، وإسعاد الجماهير المصرية.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهته مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة (35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على تقديم كل الدعم والمؤازرة لمنتخب اليد في مشواره بمونديال العالم، وقدرة اللاعبين على بلوغ الأدوار النهائية للبطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل رياضة كرة اليد المصرية.

وتابع الوزير :"نسعي إلى تحقيق التميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 على كافة الأصعدة اللوجستية والإدارية والفنية، وفوز المنتخب المصري في منافسات المونديال سيمثل بلاشك قيمة مضافة للبطولة التي تتكاتف مؤسسات الدولة والجهات المعنية لإنجاحها".