شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الثلاثية: ارتكب كارثة بتخفيف عقوبة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي خالد الغندور على قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، من 4 مباريات إلى مباراة واحدة، بعد مشادة حارس القلعة الحمراء مع الحكم محمد سلامة "ميدو" في مباراة البنك الأهلي.

واتهم الغندور، خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، رئيس اللجنة الثلاثية بأنه تلقى اتصالات لتخفيف عقوبة محمد الشناوي، موضحا أن ما حدث هو مخالفة اللائحة التي وضعتها اللجنة الثلاثية فور توليها المسئولية.

وأكد الغندور أن نادي الزمالك كان يتمنى عدم الرد من قبل اللجنة الثلاثية بشكل نهائي، لأن ما حدث من قبل اتحاد الكرة أمر لا يليق بالأندية المنافسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن ما فعله رئيس اللجنة الثلاثية كارثة.

وكانت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوى إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك فى المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التى أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.