شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : اللجنة الثلاثية مستمرة حتى أبريل فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن اللجنة الثلاثية سيتم التجديد لها إلى شهر أبريل المقبل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى كان من المقرر نهاية المهمة يوم 31 يناير الحالى.

وطالب سيف زاهر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالنظر إلى شكاوى المسئولين في الأندية وعدم التدخل في بعض القرارات في لجنة العقوبات على اللاعبين، وآخرها محمد الشناوى حارس الاهلى، واختيارات الحكام في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.