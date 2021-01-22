الامارات | مرزوق يسعد شباب الأهلي بـ "السوبر الخامس" في "الرمق الأخير"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق يسعد شباب الأهلي بـ "السوبر الخامس" في "الرمق الأخير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز محمد مرزوق هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح شباب الأهلي الفوز على الشارقة بهدف دون رد، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ليحقق "فرسان دبي" لقب كأس سوبر الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحقق شباب الأهلي أول ألقاب الموسم الحالي، بعدما كان الطرف الأفضل في اللقاء من الجوانب كافة، بينما اعتمد الشارقة على الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة من دون أي فرصة محققة ليحقق "فرسان دبي" اللقب ويعادل العين الأكثر تتويجاً باللقب برصيد خمسة ألقاب.

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