الامارات | العين يخسر ودية الوحدة بثنائية في غياب ناكجيما

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يخسر ودية الوحدة بثنائية في غياب ناكجيما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق العين مباراته الودية التي جمعته اليوم الجمعة أمام فريق الوحدة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة بن زايد وجرى خلاله الاستعانة من جانب مدربي الفريقين بعدد كبير من اللاعبين البدلاء وذلك ضمن تحضيرات الطرفين للدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم،

وقص خليل الحمادي شريط الأهداف بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة "63" مستفيداً من عرضية متقنة من قبل جيانلوكا، بينما أضاف المهاجم المقيم جواو ماركوس الهدف الثاني في الدقيقة "80" بعد تمريرة أيضاً من جيانلوكا، يذكر أن صفوف فريق العين لم تشهد مشاركة الوافد الجديد الياباني، ناكجيما.

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