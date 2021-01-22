شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الأهلي بعد عودة أفشة للتألق قبل المشاركة في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر في مباراته بالأمس ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الاسعة من عمر الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وساهم تألق أفشة في مباراة المقاولون وتقديم مستوى طيب وعودته لسكة تسجيل الأهداف الحاسمة، بعدما منح فريقه نقاط المباراة الثلاث، في زيادة الطمأنينة لدى الجهاز الفني، قبل المباريات المهمة في الفترة المقبلة، بدءا من مباراة بيراميدز التي لها حسابات خلاصة، بخلاف أنها البروفة الأخيرة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

وبدأ أفشة في استعادة مستواه الذي كان عليه قبل إصابته بكورونا، حيث تسبب الفيروس اللعين في ابتعاده فترة عن الملاعب، وبعد العودة للمشاركة مع الأهلي لم يظهر على المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة، ولكن مستواه في مباراة المقاولون مؤشر على استعادة جزء كبير من مستواه المعهود.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر يوم 29 يناير الجاري للمشاركة في كأس العالم بدءا من مباراته الافتتاحية ضد الدحيل القطري يوم 4 فبرابر، وحال عبورها سيتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال.