شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمود علاء وضم عيد وعبد السلام لقائمة الزمالك استعدادًا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة أسوان فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة استمرار استبعاد محمود علاء، ومحمود عبد الرحيم جنش، وخروج حسام عبد المجيد ودخول أحمد عيد ومحمد عبد السلام.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية، وقام باتشيكو ومدحت عبدالهادي بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

وعقب المران تناول الفريق وجبة الغداء بمطعم النادي، قبل التوجه بعد قليل إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على توجيه الشكر للجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة.

وأشاد المدير الفني البرتغالي بمجهودات طبيب الزمالك في الحفاظ على سلامة، وصحة جميع اللاعبين، ودوره الكبير في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا.