بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 22-1-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز وسموحة” على قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد عادل”.

وتنطلق مواجهة بيراميدز وسموحة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

عاد بيراميدز إلى سكة الانتصارات من جديد في الجولة الماضية عبر بوابة “المقاولون العرب”، بعد تعادله في مباراتين متتاليتين أمام “وادي دجلة والبنك الاهلي” على الترتيب.

ويتواجد بيراميدز في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهما، وتلقى خسارة وحيدة كانت في الجولة الأولى أمام “الاتحاد السكندري”، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

في المقابل، حقق نادي سموحة فوز وحيد منذ انطلاقة الدوري المصري هذا الموسم، وخسر في مناسبة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات.

ويقبع سموحة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة أمام “المقاولون العرب”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز وسموحة اليوم

بيراميدز – سموحة

????️ملعب الاسكندرية

????الدوري المصري (الجولة 9)

جارية الآن

تشكيلة بيراميدز الأساسية: شريف إكرامي – أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – أحمد توفيق – نبيل دونجا – عمر جابر – رمضان صبحي – عبدالله السعيد – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

دكة بدلاء بيراميدز: مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، طارق طه، محمود حمادة، محمود صابر، إسلام عيسى، جون أنطوي، دودو الجباس.

تشكيلة سموحة الأساسية: الهاني سليمان – رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – أحمد جمال – أطهر الطاهر – أحمد حمص – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – مصطفى فتحي – عبدالكبير الوادي – حسام حسن.

دكة بدلاء سموحة: عمر صلاح، محمود البدري، محمد الترهوني، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي، محمد طلعت.

..