شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الآسيوي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، عبر تقنية الفيديو، الأربعاء المقبل، الموافق 27 يناير 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد كلتا البطولتين مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تمت إضافة مجموعتين إضافيتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32.

وفي المقابل، ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديًا، حيث تمت إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.