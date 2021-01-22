شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يحرس عرين بيراميدز وتراورى يقود الهجوم أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي سموحة فى المباراة المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - إسلام عيسى - جون أنطوي - طارق طه - محمود حمادة - محمود صابر - دودو الجباس

فيما أعلن أحمد سامى تشكيل سموحة والذى ضم كلاً من.. الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.