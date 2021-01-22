شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تجدد الثقة فى مدير المركز الأولمبى لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تجديد الثقة فى عاطف حمودة المدير التنفيذى للمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، واستمراره فى منصبه لمدة عام جديد، فى ظل الجهود التى يبذلها فى المركز، وكذلك ما فعله فى المركز الأولمبى، بعد عودة النشاط عقب جائحة كورونا الأولى، وتطبيق كل التعليمات الطبية والصحية حفاظا على سلامة لاعبى المنتخبات المختلفة التى تتدرب فى المركز، وكذلك تقديرا لدوره فى احتواء أى أزمة يشهدها المركز.

وقام أشرف صبحى بالتوقيع على مذكرة التجديد لحمودة لمدة عام، وتم إبلاغ الأخير بالقرار، عن طريق مجلس أمناء المركز، عقب توقيع أشرف صبحى مباشرة، ليكمل مسيرة عمله فترة جديدة.

يذكر أن عاطف حمودة عمل مديرًا لحمام السباحة فى التسعينيات ثم مدير لقطاع الكرة وتدرج بالمناصب حتى أصبح مديرًا تنفيذًا للمركز الأولمبى، وقد ساهم فى حصد الميداليات الذهبية والفضية فى أغلب البطولات الرياضية، كما نظم عاطف حمودة ورش عمل للعاملين بداخل المركز لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وعقد دورات التدريبية للارتقاء بالمركز.