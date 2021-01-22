شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي ٢٠٠٦ يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم مع مضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١١ والرابعة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة مدير فني جديد وهو أسامة زكي، الذي تولى قيادة الفريق بدلاً من سيد غريب الذي تولى بدوره مهمة المدير الفني لفريق مواليد ٢٠٠١.

ويتطلع الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد لمواصلة تحقيق نتائجه المميزة فى البطولة منذ بداية الموسم، والاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية، من أجل التأهل للمرحلة النهائية.

ويمتلك فريق ٢٠٠٦ بالأهلي ٢٤ نقطة من الفوز في ٨ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب كل من الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وسموحة ١ - صفر، والإسماعيلي ٤ - ٢، والبنك الأهلي ٢ - ١، والمقاولون العرب ٢ - ١، ووادي دجلة ١ - صفر، والإنتاج الحربي ٣ - ١، وسموحة ٢ - ١، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة، مسجلاً ١٧ هدفاً مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وأحمد صديق مدرباً عاماً ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى وعلاء مأمون طبيبا وعمار فتحي ادارياً وأحمد ممدوح مدلكاً.