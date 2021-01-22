شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي٢٠٠٥» يواجه «عرب غنيم» اليوم في بطولة المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الجمعة مع ضيفه عرب غنيم، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

فريق ٢٠٠٥ بالأهلي نجح في تحقيق نتائج مميزة منذ بداية البطولة، وفاز بكل مبارياته، ولم تستقبل شباكه أي هدف، لذلك يأمل في تحقيق انتصار جديد خلال مباراة اليوم، لمواصلة مشواره نحو المركز الأول في البطولة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده ١٨ نقطة، منفرداً بصدارة المجموعة الأولى، بعدما فاز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، على كل من مركز شباب الساحل ٨ - صفر، واحتسب له فوزاً اعتبارياً على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، بعد انسحاب الأخير من المباراة، وفاز على مستقبل وطن ٢ - صفر، وعلى الغابة ١٢ - صفر، وعلى الزهور ٥ - صفر، وعلى الطيران ٧ - صفر، مسجلاً ٣٦ هدفاً، وبدون أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديراً فنياً، وزكريا حسين مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا، وأحمد جاب الله طبيبا، ومحمد نحلة مدربا للأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر مدلكا.