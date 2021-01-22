شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي ينهى تفوق ليفربول على أرضه بعد 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورتس»، إن فوز فريق بيرنلي على نظيره ليفربول مساء الخميس، بهدف نظيف، أنهى سلسلة امتدت إلى 68 مباراة متتالية خالية من الهزائم لليفربول على أرضه بالدوري الممتاز، بما يعني 3 أعوام و273 يوما، عندما خسر أمام كريستال بالاس 1-3 في أبريل2017.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد ليفربول عند 34 نقطة، ليبتعد عن المتصدر مانشستر يونايتد بفارق 6 نقاط.