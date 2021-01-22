شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يتعاقد علي الزي الجديد مع شركة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكمل نادي الهلال تعاقده مع احدي الشركات الإيطالية المعروفة عالميًا لإستجلاب أطقم الفريق خلال الفترة القادمة، ومن المنتظر أن يبدأ الفريق ارتداء الزي الجديد في المباريات المحلية و الأفريقية خلال الفترة القادمة.. الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال قد تكفل بقيمة التعاقد بالكامل مع الشركة الإيطالية في إطار حرص معاليه على نقل الفريق للعالمية..

ومن جانبه يتقدم مجلس إدارة النادي بقيادة هشام السوباط بالشكر لـ لآل الشيخ على إهتمامه المتعاظم وتوفيره كل عوامل النجاح بالنادي..