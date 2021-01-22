بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وكورنيا في كأس ملك اسبانيا (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وكورنيا ضمن مباريات اليوم الخميس في الدور الـ 32 الثاني من بطولة كأس ملك اسبانيا موسم 2021/2020.

تنطلق مباراة برشلونة وجاره في إقليم كتالونيا “كورنيا” في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية. على ملعب نادي أونيو إسبورتيفا كورنيا (نيو مونسيبال دي كورنيا) الذي يتسع لـ 1500 متفرج فقط لا غير.

وينقل هذا اللقاء غير المذاع في منطقة الشرق الأوسط على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة سبورت تي في 3 البرتغالية، وتلفزيون صحيفة ليكيب الفرنسية، بالاضافة إلى قناة آرينا سبورت 2 الكرواتية.

وبإمكان جمهور برشلونة مُتابعة أحداث هذه المباراة في بث مباشر “دقيقة بدقيقة” مع الخليج 365 عن طريق تحديث هذه الصفحة أول بأول أثناء سير اللعب.

وفجَر فريق كورنيا مفاجأة من عيار ثقيل في دور الـ 32 الأول من بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم بإقصاء المتصدر الحالي للدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد” بعد أن هزمه بهدف دون رد سجله المدافع الإسباني “آدريان خيمينيز جوميز” في اللقاء الذي استضافه ملعب كورنيا يوم 6 يناير الجاري.

ويقبع نادي كورنيا في الدوري الإسباني الدرجة الثالثة (المجموعة B) التي تضم عدة أندية كتالونية أمثال خيمناستيك وآندورا وبرشلونة ب وبادالونا ولييدا وإسبانيول ب وأولوت وبرات.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن خيمناستيك المتصدر، وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق أكاديمية لاماسيا (برشلونة ب).

ويعاني هذا الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني “جويرمو فيرنانديز” من سلسلة نتائج سلبية في آخر 5 مباريات بمنافسات الدوري، حيث خسر أمام إسبانيول ب وبادالونا وبرشلونة ب، وتعادل أمام خيمناستيك وأولوت بنفس النتيجة 2/2.

من جهته يأمل برشلونة في تحقيق الفوز لمصالحة أنصاره بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام اتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي بنتيجة 2/3 في الأندلس، لكن سيتحتم على أنطوان جريزمان ورفاقه فعل ذلك من دون الاسطورة ليونيل ميسي الذي تعرض للإيقاف مباراتين محليتين بسبب ضرب لاعب بلباو “أسيير فيلاليبري” من دون كرة خلال نهائي الكأس.

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كورنيا 0-2 برشلونة

???? ملعب نيو مونسيبال دي كورنيا

???? كأس ملك اسبانيا (دور الـ 32 الثاني)

انتهت بعد الأشواط الإضافية

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة كورنيا وبرشلونة (ديربي كتالوني) في كأس ملك اسبانيا على ملعب الأول نيو مونسيبال دي كورنيا.

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أصحبكم في هذه التغطية “ محمود ماهر ” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

☑️ تشكيلة كورنيا الأساسية: جوان راميريز – بريسا – مارتين – مورينو – إستيليس – إيفان جوزمان – دوركا – مارسيت – أجوس ميدينا – إلوي – خافيير أونتيفيروس

☑️ تشكيلة برشلونة الأساسية: نيتو – جونيور فيربو – لينجليه – آراوخو – مينجويزا – موريبا – ميراليم بيانيتش – ترينكاو – ريكي بويج – أنطوان جريزمان – مارتن بريثوايت

الشوط الأول

7″ ???? بطاقة صفراء للاعب برشلونة ريكي بويج .

38″ ???? ركلة جزاء لصالح برشلونة ضد اللاعب “إستيليس”.

38″ ???? بطاقة صفراء للاعب كورنيا إستيليس.

39″ ❌ ركلة جزاء ضائعة من برشلونة..أهدرها البوسني ميراليم بيانيتش، بتسديدة على يمين الحارس جوان راميريز الذي قفز عليها وأبعدها ببراعة.

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

46″ ???? تغيير أول في صفوف برشلونة بمشاركة عثمان ديمبيلي بدلاً من ريكي بويج.

57″ ???? بطاقة صفراء للاعب كورنيا “بريسا”.

68″ ???? تغييران لفريق كورنيا بنزول “تشيكوي وكارمونا دويا” بدلاً من مارسيت وأونتيفيروس.

74″ ???? تغييران لبرشلونة بمشاركة سيرجيو بوسكيتس وبيدري بدلاً من موريبا وترينكاو.

79″ ❌ أوووووووووه…الحارس جوان راميريز يواصل التألق ويتصدى لركلة جزاء ثانية من برشلونة سددها “عثمان ديمبيلي” بلا مُبالاة غريبة في وسط المرمى.

84″ ???? تغيير ثالث في صفوف كورنيا بنزول “سانمارتي” بدلاً من بيرسا.

90″ ???? نهاية الشوط الثاني، والمباراة تنتقل إلى أشواط إضافية، هل يواصل كورنيا مفاجآته ويقصي برشلونة كما فعل مع أتلتيكو مدريد؟

الشوط الإضافي الأول

92″ ⚽️ جووووووووووول …أخيرًا برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق عثمان ديمبيلي بتصويبة صاروخية من 20 ياردة أخذت يد الحارس وعانقت الشباك.. ديمبيلي تلقى تمريرة من بيدري على مشارف منطقة الجزاء ومهد لنفسه قبل التسديد بشكل جميل.

…أخيرًا برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق عثمان ديمبيلي بتصويبة صاروخية من 20 ياردة أخذت يد الحارس وعانقت الشباك.. ديمبيلي تلقى تمريرة من بيدري على مشارف منطقة الجزاء ومهد لنفسه قبل التسديد بشكل جميل. 96″ ???? بطاقة صفراء للاعب كورنيا “أجوس ميدينا”

97″ ???? تغيير رابع في صفوف كورنيا بنزول “بلا بيجويرو” بدلاً من إيلوي.

101″ ???? تغيير رابع للبرسا بنزول “دي لا فونتي” بدلاً من أنطوان جريزمان.

الشوط الاضافي الثاني